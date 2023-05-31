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شاهد.. جريان سيل وادي ثراد في بادية بني كبير شرق الباحة

شاهد.. جريان سيل وادي ثراد في بادية بني كبير شرق الباحة

شاهد.. جريان سيل وادي ثراد في بادية بني كبير شرق الباحة
٠٧:٤١:١٥ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان سيل وادي ثراد في بادية بني كبير شرق الباحة.

جريان سيل وادي ثراد

وأظهر مقطع فيديو  وثقته عدسة “عبدالله الثمالي”، ونشره حساب “طقس”، في “تويتر”، تدفق مياه سيول وادي ثراد، بعد هطول أمطار غزيرة على الباحة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة،القصيم، حائل، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية.

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأمطار سيل وادي ثراد سيول

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