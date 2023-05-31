جلدك يخبرك بما داخلك.. ماذا عن الجراثيم والبكتريا؟

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نشرت وزارة الصحة إنفوجرافا عن طبيعة جلد الإنسان وأن جلدك يحكي لك عن قصته بداخلك، خبرته، وماذا يحب ويكره منك.

وبحسب الإنفوجراف، فإن الجلد يعتبر مساعدا إداريا في حماية الجسم من البكتريا والجراثيم وتنظيم درجة الحرارة.

الخبرات:

1-تنظيم درجة حرارة الجسم.

2- منع البكتريا والجراثيم من دخول الجسم.

3- تكوين فيتامين “د” عند التعرض للشمس.

ماذا يحب:

1-استخدام كريم مرطب للوقاية من الجفاف.

2- تضع واقيا من الشمس عند خروجك من المنزل.

3- تحرص على تغذية غنية بالألياف.

ماذا يكره:

1-التعرض للشمس بغرض التسمير

2- تدخين السجائر.

3- التوتر والتعرض للإجهاد بكثرة.

أطعمة تضر البشرة:

1-الحليب: يحفّز الحليب ومنتجات الألبان إفراز هرمون IGF-1 الذي يسبّب تهيّج الجلد وظهور حبّ الشباب لدى بعض الأشخاص

2- اللّحوم الحمراء

3- الزيوت المكرّرة

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