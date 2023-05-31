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الزكاة والضريبة تعلن عقد مزاد علني بميناء ضباء

الزكاة والضريبة تعلن عقد مزاد علني بميناء ضباء

الزكاة والضريبة تعلن عقد مزاد علني بميناء ضباء
٠٧:٤٢:٢٣ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأربعاء، عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات بجمرك ميناء ضباء، وحددت موعده، وفق الضوابط والاشتراطات.

تفاصيل المزاد 

وأفادت الهيئة إن مكان المزاد هو جمرك ميناء ضباء، برسوم قدرها 10 آلاف ريال، على أن يبدأ المزاد في يوم 7 من يونيو في تمام الساعة العاشرة صباحا.

شروط المزاد

  • دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة
  • دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%, علاوة على قيمة البيع
  • يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال المدة المذكورة في محظر البيع و الالتزام بها، في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى
  • لا يحق دخول المزاد للمزايد الا أن يكون الشيك باسم المزايد ويتم مطابقته قبل الدخول للمزاد
  • يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك
  • دفع مبلغ تأمين إلزامي (10000) عشرة آلاف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تفاصيل البضاعة

  • عدد (2) فورد فكتوريا

    مركبة

  • عدد (1) فورد ميركوري

    مركبة

  • عدد (3) مازدا كوتشي

    مركبة

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الكلمات الدلالية:
الزكاة والضريبة الضوابط والاشتراطات بيع السيارات جمرك ميناء ضباء مزاد علني

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