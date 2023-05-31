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احتجاجات على هدم مسجد تاريخي للمسلمين في الصين

احتجاجات على هدم مسجد تاريخي للمسلمين في الصين

احتجاجات على هدم مسجد تاريخي للمسلمين في الصين
٠٨:١٩:٥٦ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تجمع مئات المسلمين الصينيين، أمام مسجد ناجياينج، احتجاجا على محاولات هدم المسجد، كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اعتقال العشرات 

وتحولت المظاهرات إلى اشتباكات بين قوات الأمن الصينية والمتظاهرين، وعلى إثرها قامت الشرطة باعتقال العشرات، وجرت مناوشات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين.

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عنصرية في فرنسا 

وفي وقت سابق، صرحت الوزيرة الفرنسية المكلفة لشؤون المواطنة، سونيا باكيس، بأن: “وزارة الداخلية تدرس بانتظام تأثير بعض الأعياد الدينية على حسن سير خدمات عامة ولا سيما في المجال المدرسي”.

تعقب الطلاب المسلمين

وفي الوقت نفسه، طلبت وزارة الداخلية الفرنسية، من بعض المؤسسات التعليمية إجراء تقييم لمعدل التغيب الذي سجل بمناسبة عيد الفطر.

وفي أكاديمية تولوز، جنوبي غرب فرنسا، طلبت الشرطة من رؤساء الإدارات التعليمية عبر البريد الإلكتروني إبلاغها بعدد الطلاب الذين تغيبوا في يوم عيد الفطر، حسب “الرياض”.

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