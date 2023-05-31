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سؤال شائك يدفع التأمينات الاجتماعية للتوضيح
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سؤال شائك يدفع التأمينات الاجتماعية للتوضيح

سؤال شائك يدفع التأمينات الاجتماعية للتوضيح

سؤال شائك يدفع التأمينات الاجتماعية للتوضيح
٠٧:١٢:٥٢ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للتأمينات الاجتماعية، مع سؤال شائك طرحه أحد الأشخاص عبر “تويتر”.

وقال السائل :” بسأل عن حالة المالك بالتأمينات الاجتماعية.. عايزين نعرف هل هو مالك ومتفرغ أو لا؟”.

رد التأمينات

ورد الحساب بالقول :” في حال تم تسجيل المنشأة في التأمينات فإن مالك المنشأة يسجل كمالك للمنشأة تلقائيا، ويتم احتساب المالك آليا في نسبة التوطين مالم يكن مسجل في النظام كموظف في منشأة أخرى غير منشأته، علما أن الاحتساب في نطاقات من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.

وفي وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف رواتب التقاعد شهريًا.

جاء ذلك ردًا على استفسار عما إذا كان سيتم صرف راتب شهر يونيو قبل عيد الأضحى كحاله استثنائية؟

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يتم صرف المعاشات والمستحقات التأمينية لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية في بداية الشهر الميلادي”.

ومن المرجح أن يوافق عيد الأضحى 28 يونيو 2023، ليكون ذلك قبل يومين فقط من حلول شهر يوليو.

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صرف معاش التقاعد

وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي.

ويحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

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