شهادة معتمدة ومكافأة مالية.. أكاديمية طويق تعلن عن 8 برامج تدريبية مجانية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أكاديمية طويق (التابعة للإتحاد السعودي للأمن السيبراني) عن فتح باب التسجيل في (8) معسكرات تدريبية مجانية ومكثفة (مع شهادة معتمدة ومكافآة مالية للمتدربين) على النحو التالي:

تفاصيل المعسكرات التدريبية

– معسكر علم البيانات (Data Science)

– معسكر تطبيقات الجوال والويب باستخدام (Flutter)

– معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة (JavaScript)

– معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة (Python)

– معسكر الحوسبة السحابية (aws re/start)

– معسكر تطوير تطبيقات الهواتف الذكية (Swift)

– معسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة (Java)

– معسكر واجهات المستخدم (UX/UI)

المميزات:

– دورات مجانية ومكثفة مع شهادات معتمدة.

– مكافآت مالية للمتدربين.

نبذة عن الأكاديمية:

سعيًا لتحقيق رؤية 2030 تم تأسيس أكاديمية طويق والتي تهدف إلى تمكين 100 ألف مبرمج بحلول عام 2030، وتقدم أكاديمية طويق عدد من المعسكرات البرمجية والدورات المكثفة والقصيرة بالإضافة إلى إطلاقها لمنصة سطر التعليمية لتكون أول منصة عربية متخصصة في مجالات التقنية الحديثة باللغة العربية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار المعسكر وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا

اقرأ أيضا:

“الموارد البشرية” وأكاديمية “طويق” يزفان بشرى للباحثين عن وظائف