بالأرقام.. تعرف على غرامات المخالفات المرورية الجاري تنفيذها الأحد المقبل

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، تفاصيل غرامات المخالفات المرورية السبعة، التي يجرى تنفيذها ورصدها إلكترونيا، ابتداء من الأحد المقبل.

قيمة المخالفات

وأوضح “المرور” أن الرصد الآلي للمخالفات يتم بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، في حين تكون قيمة المخالفات كالآتي:

1- القيادة على أكتاف الطريق 1000-2000 ريال

2- القيادة على الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها 1000-2000 ريال

3- عدم استخدام الأنوار أثناء القيادة ليلا، أو في الأحوال الجوية التي تكون الرؤية فيها غير واضحة 1000-2000 ريال

4- عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطرق متعددة المسارات 3000-6000 ريال

5-تنظيمات السير على الطريق 150 – 300 ريال

6- قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف جزئي أو كلي 1000 – 2000 ريال

7- الوقوف في الأماكن غير المخصصة 150 – 200 ريال

8- التوسع في رصد دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمها إلى المدن والخروج منها في الأوقات غير المسموح بها 1000 – 2000 ريال

9- تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبة النقل 5000 ريال، وتتضاعف حال التكرار بما لا يتجاوز 100 ألف ريال

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