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مشاهد ولقطات نادرة لفيضان سد جرب شرق الباحة
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مشاهد ولقطات نادرة لفيضان سد جرب شرق الباحة

مشاهد ولقطات نادرة لفيضان سد جرب شرق الباحة

مشاهد ولقطات نادرة لفيضان سد جرب شرق الباحة
٠٦:١٩:٤٤ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو وثق مشاهد ولقطات نادرة لفيضان سد جرب شرق منطقة الباحة.

ووثق مقطع فيديو، وثقته عدسة “صالح الحارثي”، ونشره حساب “مجموعة مناخ الجزيرة”، فيضان سد جرب في الباحة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

أمطار على الرياض

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض من يوم غدٍ الخميس وتستمر إلى يوم الأحد القادم تشمل (الرياض، الدرعية، المجمعة، الزلفي، الغاط، رماح، ثادق، الخرج، حوطة بني تميم، الحريق، البجادية، الدلم)

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

توقعات حالة الطقس

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الباحة سد جرب فيضان سد جرب

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