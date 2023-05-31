احترقت سيارته وهو بداخلها.. شاب يروي تفاصيل مخيفة

تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق رواية شاب كشف فيها تفاصيل احتراق سيارته وهو بداخلها.

احتراق سيارة:

و بحسب ما سرده الشاب في مقطع الفيديو، فإنه كان يقود السيارة، ووجد بداخلها رائحة بنزين، وأثناء سيره، انفجرت السيارة بشكل مفاجئ وغير متوقع.

وأوضح أنه أصيب بحروق في يده، وجزء من وجهه، منوها أنه سارع بفتح باب السيارة ومغادرتها.

كما وجه الشاب من خلال مقطع الفيديو عقب نجاته من الحادث نصيحة بعدم قيادة السيارة إذا كان داخلها رائحة بنزين.

سيارة تشتعل أثناء التفحيط:

وفي مارس الماضي وثق مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اشتعال النيران في سيارة مزدوجة الكابينة، بسبب ممارسة التفحيط في وسط الصحراء.

وأظهر الفيديو، الذي التقطه -فيما يبدو- أحد المتواجدين في المكان بكاميرا جواله، عددا من السيارات، يمارس سائقوها التفحيط في رمال الصحراء، ثم اندلعت النيران فجأة في مقدمة سيارة، وسط ذهول المتواجدين.

وبقيت السيارة في مكانها، بعد أن سيطر الحريق على معظمها، كما أظهر الفيديو المتداول.