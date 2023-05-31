ضربة موجعة لتجار السموم بالرياض.. إحباط ترويج 4 ملايين قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

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تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من توجيه ضربة موجعة لتجار ومهربي السموم التي تستهدف أمن وسلامة المملكة وشبابها.

5 مقيمين ومواطن

وأحبطت “مكافحة المخدرات”، ترويج حوالي 4 ملايين قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وألقت القبض على المروجين من منطقة الرياض، وهم 5 مقيمين ومواطن، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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وضبط مخالفين.. مكافحة المخدرات تُحبط ترويج مادة الحشيش في منطقتين

وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، في وقت سابق، أنها تمكنت من القبض على عد من المواطنين لترويجهم مادة الحشيش والممنوعات.

إحباط ترويج مادة الإمفيتامين بمنطقة حائل

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه 49,400 قرص من مادة الإمفيتامين والحشيش المخدر.

وضبطت معه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاح ناري ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط مواطن لترويجه مادة الحشيش بالرياض

فيما قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.