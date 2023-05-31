توقعات الطقس: الرياض على موعد مع 4 أيام من الأمطار تبدأ بعد ساعات

تواصل – واس:

تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض من يوم غدٍ الخميس وتستمر إلى يوم الأحد القادم.

12 منطقة بالرياض

وحسب “الأرصاد” تشمل الحالة (الرياض ،الدرعية،المجمعة، الزلفي،الغاط، رماح، ثادق، الخرج، حوطة بني تميم، الحريق، البجادية،الدلم)

وأهاب الدفاع المدني بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

تحذير للمصطافين

وحذر “طقس العرب” وفقًا لمعطيات الحالة الجوية، من عواصف رعدية وأمطار تؤثر على المصايف، متوقعًا حدوث المزيد خلال الساعات القادمة.

توقعات الأرصاد

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

يحدث الآن⚠️

عواصف رعدية وأمطار تؤثر على المصايف والساعات القادمة تحمل المزيد https://t.co/GYhhBjuq7V

#عاجل #السعودية pic.twitter.com/Cp8Lr51FPb — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) May 31, 2023

أمطار وسيول وبرد وضباب على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

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سماء غائمة وسحب ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية.

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حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.

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حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.