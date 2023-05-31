الأمن العام يحدد موعد انتهاء مهلة السماح لترخيص الأسلحة والذخائر
تواصل – فريق التحرير:
حددت الإدارة العامة للأمن العام، اليوم الأربعاء، موعد انتهاء مهلة السماح لترخيص الأسلحة والذخائر.
مهلة السماح لترخيص الأسلحة
وقال الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر”: “بادر ورخص سلاحك قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 30/ 12/ 1444هـ”.
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وفي وقت سابق، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض ، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة أبشر.
وشملت الخدمات المدشنة:
1- خدمة الاعتراض على الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد)
2- التنازل عن الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد)
3- نقل ملكية السلاح المتاحة عبر (أبشر أفراد)
4- التحقق من صلاحية شهادة خلو السوابق الإلكترونية المتاحة عبر (أبشر حكومة)
5- إصدار رخصة قيادة المتاحة عبر (أبشر أفراد)
6- إضافة إلى خدمات الدراجات الآلية المتاحة عبر (أبشر أعمال – تم)
7- تصاريح أعمال الطرق المتاحة عبر (أبشر أعمال – بوابة أمن).
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بادر و #رخص_سلاحك قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 30/ 12/ 1444هـ . pic.twitter.com/H9oVtqbJD4
— الأمن العام (@security_gov) May 31, 2023