الأمن العام يحدد موعد انتهاء مهلة السماح لترخيص الأسلحة والذخائر

تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للأمن العام، اليوم الأربعاء، موعد انتهاء مهلة السماح لترخيص الأسلحة والذخائر.

مهلة السماح لترخيص الأسلحة

وقال الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر”: “بادر ورخص سلاحك قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 30/ 12/ 1444هـ”.

اقرأ أيضا:

وفي وقت سابق، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض ، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة أبشر.

وشملت الخدمات المدشنة: 1- خدمة الاعتراض على الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد) 2- التنازل عن الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد) 3- نقل ملكية السلاح المتاحة عبر (أبشر أفراد) 4- التحقق من صلاحية شهادة خلو السوابق الإلكترونية المتاحة عبر (أبشر حكومة) 5- إصدار رخصة قيادة المتاحة عبر (أبشر أفراد) 6- إضافة إلى خدمات الدراجات الآلية المتاحة عبر (أبشر أعمال – تم) 7- تصاريح أعمال الطرق المتاحة عبر (أبشر أعمال – بوابة أمن).

اقرأ أيضا: