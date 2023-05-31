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الأمن العام يحدد موعد انتهاء مهلة السماح لترخيص الأسلحة والذخائر
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الأمن العام يحدد موعد انتهاء مهلة السماح لترخيص الأسلحة والذخائر

الأمن العام يحدد موعد انتهاء مهلة السماح لترخيص الأسلحة والذخائر

الأمن العام يحدد موعد انتهاء مهلة السماح لترخيص الأسلحة والذخائر
٠٦:٤٣:٤١ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للأمن العام، اليوم الأربعاء، موعد انتهاء مهلة السماح لترخيص الأسلحة والذخائر.

مهلة السماح لترخيص الأسلحة

وقال الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر”: “بادر ورخص سلاحك قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية بتاريخ 30/ 12/ 1444هـ”.

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وفي وقت سابق، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض ، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة أبشر.

وشملت الخدمات المدشنة:

1- خدمة الاعتراض على الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد)

2- التنازل عن الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد)

3- نقل ملكية السلاح المتاحة عبر (أبشر أفراد)

4- التحقق من صلاحية شهادة خلو السوابق الإلكترونية المتاحة عبر (أبشر حكومة)

5- إصدار رخصة قيادة المتاحة عبر (أبشر أفراد)

6- إضافة إلى خدمات الدراجات الآلية المتاحة عبر (أبشر أعمال – تم)

7- تصاريح أعمال الطرق المتاحة عبر (أبشر أعمال – بوابة أمن).

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الكلمات الدلالية:
الأسلحة الأمن العام الذخائر ترخيص الأسلحة والذخائر

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