ماذا تفعل حال حجز البنك على مبلغ الاستحقاق؟

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يحق للبنك حجز المبالغ المستحقة من الدعم للمستفيدين.

البنوك ومستحقات الدعم للمستفيدين

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، على شكوى مستفيد، بسبب حجز البنك على جزء من مبلغ الاستحقاق الخاص به.

وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله “اهلاً بك، لا يحق للبنك حجز المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى”.

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وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه في حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي http://samacares.sa، نسعد بخدمتك

موعد صرف دعم يونيو

وفي وقت سابق، أكد حساب المواطن مجدددًا، موعد صرف دعم الدفعة 67 – لشهر يونيو لمن انطبقت عليهم شروط الأهلية.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”:لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “يونيو”، وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية “مؤهل”بتاريخ 19/5/2023، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “11 يونيو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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