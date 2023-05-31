15 معلومة تلخص لك العام الدراسي المقبل.. ماذا عن الدراسة في “رمضان”؟

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أعلنت وزارة التعليم أن التقويم الدراسي الجديد للعام 1445ھ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، سيكون بواقع 180 يوماً دراسياً، و60 يوماً من الإجازات المتنوِّعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يوماً عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

التقويم الدراسي الجديد:

ويشتمل التقويم الدراسي الجديد على 10 إجازاتٍ متنوعة، منها 4 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

مرونة التعديل وفق ضوابط محددة

ويمنح التقويم الدراسي للعام 1445ھ الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودارس المملكة في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة.

كما جرى تحديد بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 هـ يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024م.

ملخص التقويم الدراسي:

1- ثلاثة فصول دراسية

2- كل جامعة تحدد التقويم الدراسي الخاص بها.

3- عدد الأسابيع الدراسية للعام القادم 38 أسبوعا

4- عدد أيام الدراسة الفعلية 180 يوما

5- عدد الإجازات 10

6- عدد أيام الإجازات أثناء العام الدراسي 60 يومًا.

7- عدد أيام الدراسة في رمضان 18 يوما

8- بداية الدراسة 4-2-1445هـ

9 – نهاية الفصل الأول 2–5-1445هـ

10- بداية الفصل الثاني 12-5-1445هـ

11- نهاية الفصل الثاني 12-8-1445هـ

12- بداية الفصل الثالث 22-8-1445

13 – إجازة عيد الفطر : 18-9-1445هـ

14 – عودة الدراسة بعد إجازة العيد 6-10-1445هـ

15 – نهاية الفصل الثالث 4-12-1445هـ

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