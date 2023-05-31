شاهد.. أمطار غزيرة وشلالات بوادي سقامة شمال المخواة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وتدفق وجريان السيول وتدفق الشلالات بوادي سقامة شمال المخواة.

شلالات وادي سقامة

ووثق مقطع فيديو وثقته عدسة تركي بن سعيد ونشره حساب “طقس الغربية”، تدفق الشلالات في وادي سقامة، بعد هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة،القصيم، حائل، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

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