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“الحج والعمرة” تطلق مبادرة “جسور”.. وتكشف عن 3 أهداف لها
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“الحج والعمرة” تطلق مبادرة “جسور”.. وتكشف عن 3 أهداف لها

“الحج والعمرة” تطلق مبادرة “جسور”.. وتكشف عن 3 أهداف لها

“الحج والعمرة” تطلق مبادرة “جسور”.. وتكشف عن 3 أهداف لها
٠٥:٠٣:٣٢ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الحج والعمرة “مبادرة جسور”، بحضور 22 سفارة أوروبيّة.

وأوضحت الوزارة في تعريفها بالمبادرة، أنها مبادرة لتعزيز العلاقات وتيسير سبل التواصل بين وزارة الحج والعمرة والدول حول العالم.

3 أهداف

وكشفت عن أهداف المبادرة وهي كالتالي:

1- التعريف بمنصة نسك حج .

2- توضيح التسهيلات المقدمة من المملكة .

3- بيان البعد الإثرائي في الرحلة الإيمانية.

في وقت سابق، أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، الدكتور عايض الغوينم، أن الوزارة أتاحت التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج في وقت مبكر هذا العام.

وقال لفضائية “الإخبارية”، إنه “للمرة الأولى تتيح التسجيل في وقت مبكر منذ جمادى الثاني عبر موقع الوزارة وتطبيق نسك، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتيسير مناسك الحج”.

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باقات الحج بأسعار متنوعة

وأشار إلى طرح باقات للحج بأسعار متنوعة، لتلبية رغبات الحجاج وتطلعاتهم، سواء الباقة الاقتصادية، أو باقة الأبراج، أو الباقة المطورة، أو باقة الضيافة.

وأوضح أن أسعار الباقات تبدأ من 3900 ريال، لافتًا إلى أن التسجيل لازال متاحًا حتى نهاية الشهر حسب الباقات المتاحة.

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