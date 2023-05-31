“الشورى” يدعو الاتصالات إلى رفع سرعة الإنترنت في جميع المناطق

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أصدر مجلس الشورى اليوم، قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ.

رفع متوسط سرعات الإنترنت في كافة مناطق

ودعا المجلس، الوزارة لتطوير خدمات النطاق العريض ورفع جودة الخدمات مع التركيز على رفع متوسط سرعات الإنترنت في كافة مناطق المملكة.

وأوضح أنه على الوزارة تقليل الاعتماد على الشركات الاستشارية ما أمكن، وتنمية قدراتها الذاتية والاستفادة منها في هذا الجانب.

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جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة والثلاثون للسنة الثالثة من الدورة الثامنة والتي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس د.مشعل السُّلمي.

التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام

كما ناقش مجلس الشورى، اليوم، التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ.

تطبيق الأنظمة الحالية لقطاع سيارات الأجرة

ودعا الهيئة إلى ضرورة التشديد على تطبيق الأنظمة الحالية لقطاع سيارات الأجرة بما فيها السعودة، وإضافة مواقف سيارات الأجرة في جميع المستشفيات أسوة بالأسواق.

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كما دعا إلى اعتبار سيارات الأجرة لدى الأسر السعودية من المنشآت الصغيرة لتحظى بالدعم والقروض.

التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية

وأصدر المجلس، قراراً بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ.

ترميم المخطوطات والكتب النادرة

وأكد على المجمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص- سرعة وضع حلول للمعوقات التي تحول دون قيامه بمهامه على النحو الأمثل.

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ولفت إلى أنه على المجمع معالجة مكامن الضعف في الأداء فيما يتعلق بترميم المخطوطات والكتب النادرة، والخدمات التي تقدم للمستفيدين وعرض المقتنيات.