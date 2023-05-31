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“FAW” تطرح أحدث سياراتها في الأسواق.. و10 مميزات فريدة
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“FAW” تطرح أحدث سياراتها في الأسواق.. و10 مميزات فريدة

“FAW” تطرح أحدث سياراتها في الأسواق.. و10 مميزات فريدة

“FAW” تطرح أحدث سياراتها في الأسواق.. و10 مميزات فريدة
٠٤:٥٥:٥١ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة “FAW” عن طرح أحدث سياراتها في الأسواق بمواصفات فريدة من نوعها.

وتأتي السيارة المسماة بـ Bestune T99 لتنافس مركبات شهيرة مثل Hyundai Santa و Kia Sorento من حيث الحجم والمواصفات.

10 مواصفات

ومن بين مواصفات السيارة ما يلي، بحسب “روسيا اليوم”:

1- تأتي بهيكل طوله 4 أمتار و88 سنتيمترا، وعرضه 191 سم، ارتفاعه 168 سم، والمسافة بين محوري عجلاته 287 سم.

2- سيتم طرحها بـ 3 ألوان أساسية هي الأبيض والأسود والفضي، وجهّزت نماذجها بعجلات عريضة بمقاس 20 إنشا.

3- تتميز بسقوف بانورامية ومقاعد مريحة توفر شعورا مميزا بالراحة أثناء السفر.

4- أنظمة إضاءة ممتازة تعمل بتقنيات LED الحديثة.

5- أنظمة مولتيميديا متطورة مدعومة بشاشات لمسية تمتد على كامل عرض واجهة القيادة.

6- زودت بكاميرات توفر رؤية محيطية للهيكل، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

7- أنظمة أمان تعتمد على حساسات تتعرف على الأجسام على الطرقات للتحكم التلقائي بالفرامل.

8- تم تجهيزها بمقاعد جلدية فيها أنظمة تدفئة وتبريد، وأنظمة ESP.

9- تحتوي على نظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات والمنعطفات.

10 بالنسبة للمحركات، تأتي هذه المركبات بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 224 و218 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات.

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