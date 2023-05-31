أخبار السعودية.. تقويم العام الدراسي الجديد وعدد سكان المملكة ومهلة أخيرة للإعفاء من هذه الغرامات

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

حددت وزارة التعليم، موعد انطلاق ونهاية العام الدراسي المقبل لعام 1445هـ – 2023م.،فضلاً عن عدد أيام الدراسة والإجازات التي سيحصل عليها الطلاب.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن عدد سكان المملكة بلغ 32.175.224 نسمة،جاء ذلك وفقًا للنتائج الرئيسة لتعداد السعودية 2022م التي نشرتها الهيئة على موقع التعداد.

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

تنتهي اليوم مبادرة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، والتي تم تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية من 1 ديسمبر 2022م وحتى 31 مايو 2023م.

أغلق مؤشر سوق الأسهم “تاسي” في نهاية تعاملات جلسة اليوم بتراجع بنحو 126 نقطة متأثرا بضغوط شديدة من سهم “أرامكو”.

كشف المركز الوطني للأرصاد، أنه يتوقع مناخ المملكة في شهر يونيو القادم، بتكرار العواصف الترابية والرعدية وهطول الأمطار والضباب.

كشفت مدونة “الميدان التعليمي”، أن التقويم الدراسي الجديد للعام، يشتمل على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعاً دراسيً.

أتاح وزير التعليم يوسف البنيان، لمنشآت التعليم الأهلي والعالمي إدارة وتعديل الهيكل الداخلي لها؛ وفق التنظيمات المحددة بحيث تتحمل المنشأة كامل المسؤولية حيال ذلك.

أعلنت غرفة حفر الباطن بالتعاون مع شركة سفاري، أنه قد تم توفير عن عدد 205 وظيفة في مدينتي الرياض وجدة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

أكد حساب المواطن مجدددًا، موعد صرف دعم الدفعة 67 – لشهر يونيو لمن انطبقت عليهم شروط الأهلية.

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