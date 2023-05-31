لتقليل الحوادث.. “أودي” تكشف عن ميزة حصرية في سياراتها الجديدة

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أزاحت شركة “أودي” العملاقة الستار عن سيارة A6 الكهربائية الجديدة التي زودتها بميزة لم تطرح في أي سيارة من قبل.

وأوضحت الشركة أن أكثر ما يميز Audi A6 E Tron مصابيحها التي حصلت على ميزة فريدة، بحسب “روسيا اليوم”.

وتظهر هذه المصابيح إشارات ضوئية تنعكس على الطريق بجانب السيارة لتبين ما إذا كانت المركبة ستنعطف إلى اليمين أو إلى اليسار.

مميزات في السيارة الجديدة

وإذا قرر السائق الانعطاف إلى اليمين مثلا فإن الإشارات الضوئية ستظهر على الطريق على يمين العجلتين الأمامية والخلفية.

كما تخلو السيارة كذلك من قبضات الأبواب الخارجية، إذ يكفي أن يقوم صاحب السيارة بتمرير يده بجانب الباب بحركة بسيطة لتقوم حساسات الحركة بفتح الأبواب تلقائيا.

إيجابيات عديدة

من بين الأشياء الإيجابية كذلك في السيارة، هو خلو هيكلها من الخارج أيضا من المرايا الجانبية.

واستعاضت الشركة عن المرايا بكاميرات تظهر حالة الطريق على شاشات داخلية موجودة في قمرة القيادة.

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