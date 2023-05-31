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لتقليل الحوادث.. “أودي” تكشف عن ميزة حصرية في سياراتها الجديدة

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لتقليل الحوادث.. “أودي” تكشف عن ميزة حصرية في سياراتها الجديدة

لتقليل الحوادث.. “أودي” تكشف عن ميزة حصرية في سياراتها الجديدة

لتقليل الحوادث.. “أودي” تكشف عن ميزة حصرية في سياراتها الجديدة
٠٤:٤٠:١٥ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أزاحت شركة “أودي” العملاقة الستار عن سيارة A6 الكهربائية الجديدة التي زودتها بميزة لم تطرح في أي سيارة من قبل.

وأوضحت الشركة أن أكثر ما يميز Audi A6 E Tron مصابيحها التي حصلت على ميزة فريدة، بحسب “روسيا اليوم”.

وتظهر هذه المصابيح إشارات ضوئية تنعكس على الطريق بجانب السيارة لتبين ما إذا كانت المركبة ستنعطف إلى اليمين أو إلى اليسار.

2024 Audi A6 E-Tron Prices, Reviews, and Photos - MotorTrend

مميزات في السيارة الجديدة

وإذا قرر السائق الانعطاف إلى اليمين مثلا فإن الإشارات الضوئية ستظهر على الطريق على يمين العجلتين الأمامية والخلفية.

كما تخلو السيارة كذلك من قبضات الأبواب الخارجية، إذ يكفي أن يقوم صاحب السيارة بتمرير يده بجانب الباب بحركة بسيطة لتقوم حساسات الحركة بفتح الأبواب تلقائيا.

Audi A6 e-tron interior revealed - ArenaEV news

إيجابيات عديدة

من بين الأشياء الإيجابية كذلك في السيارة، هو خلو هيكلها من الخارج أيضا من المرايا الجانبية.

واستعاضت الشركة عن المرايا بكاميرات تظهر حالة الطريق على شاشات داخلية موجودة في قمرة القيادة.

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