اجتماع تاريخي.. “ناسا” تبحث ظاهرة الأجسام المجهولة

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تعقد وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، اجتماعًا تاريخيًا غدًا الخميس لبخث ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة، التي لطالما أثارت القلق في أوساط الدوائر العلمية والعسكرية بالولايات المتحدة.

وفي العام الماضي، شكلت الوكالة فريق عمل مكون من 16 شخصًا سيعملون في لجنة جديدة مكلفة بدراسة الأجسام غير المحددة، فيما يبحث اجتماع الغد، تقريرها الذي يستند إلى معلومات غير سرية.

الاجتماع الذي من المتوقع أن يستمر لأكثر من أربع ساعات، سوف يدخل التاريخ باعتبارها المرة الأولى التي تقدم فيها وكالة الفضاء الأمريكية نتائج تحقيق حول ظاهرة الأجسام المجهولة للجمهور.

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مهمة الفريق العلمي

تم تكليف مجموعة الدراسة، التي تشكلت منذ ما يقرب من عام في يونيو 2022، باستكشاف كل من الجدوى والحكمة من تكليف أجهزة “ناسا” الخاصة والقوة العقلية في البحث عن “ظواهر شاذة مجهولة الهوية”.

وفقًا لعالم الفيزياء في جامعة هارفارد آفي لوب، مؤسس مشروع جاليليو للبحث عن أدلة على وجود تقنيات أنشأتها حضارات خارج كوكب الأرض: “كان ميثاق هذه اللجنة يوصي ناسا بما إذا كان هناك ما يبرر البحث في هذا الموضوع”.

قال لوب لموقع “ديلي ميل”: “لم يكن من المفترض أن يجروا أي بحث. لم يكن من المفترض أن يجروا دراسة علمية جديدة حول السؤال، ولكن فقط استمع إلى الشهود الذين يخبرونهم بما تم الإبلاغ عنه في الماضي”.

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لا أدلة على كائنات خارج كوكب الأرض

وصرحت “ناسا” سابقًا بأنها لا تمتلك أي دليل حالي على وجود كائنات خارج كوكب الأرض، ولا أي دليل قاطع على وجود حياة فضائية في الكون.

وأشارت إلى أن محدودية البيانات تجعل من الصعب استخلاص استنتاجات علمية.

وفي حين أنه من المقرر أن تنشر المجموعة المكلفة بالتحقيق النتائج الكاملة لدراسة الأجسام الطائرة المجهولة التي استمرت تسعة أشهر في شهر يوليو، فإن جلسة الاستماع العامة غدًا تبدو أشبه بفريق عمل مشترك بين الوكالات.

وستجيب اللجنة على الأسئلة المكتوبة التي طرحها الجمهور، والتي يمكن التصويت عليها عبر صفحة “ناسا” المخصصة.