لمدة أسبوع.. “الشؤون الإسلامية” تفتتح معرض المصحف الشريف في البرازيل

تواصل – واس:

افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس الثلاثاء، معرض المصحف الشريف في البرازيل ولمدة أسبوع.

وأوضحت ممثلةً بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات أنها افتتحت معرض “المصحف الشريف” في مدينة فوز دي إيغواسو البرازيلية.

حضور عدد من الشخصيات السياسية والدينية

وأضافت أن المعرض تنظمه الوزارة بالتعاون مع مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية، ويستمر لمدة أسبوع، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والدينية.

ونوه إمام جامع عمر بن الخطاب الشيخ أسامة الزاهد، خلال الحفل المعد بهذه المناسبة بما توليه حكومة المملكة من اهتمام بالإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض، مشيداً بالمعرض وأهميته والقائمين عليه.

تاريخ مجمع الملك فهد لطابعة المصحف الشريف

واستعرض مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الثقافي الإسلامي في الأرجنتين المكلف عايض الربيعي تاريخ مجمع الملك فهد لطابعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

طباعة 350 مليون نسخة من القرآن الكريم

كما استعرض إنجازات المركز التي بلغت طباعة 350 مليون نسخة من القرآن الكريم منذ تأسيسه، مؤكداً أن ذلك لم يتحقق إلا بفضل الله تعالى، ثم بما يلقاه المجمع من دعم مادي ومعنوي متواصل من قيادة المملكة.

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وفي الختام تم تكريم مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية لإسهامها في إنجاح المعرض، وتكريم جمعية أبي بكر الصديق في ساو باولو، وجمعية مسجد عمر بن الخطاب في فوز دي إيغواسو.

مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات مجمع الملك فهد

وتجول الحضور في المعرض وشاهدوا مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة وترجمة معاني آيات القرآن الكريم.

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كما اطلع الزوار على عدد من التطبيقات الإلكترونية كتطبيق الحج والعمرة الافتراضي ثلاثي الأبعاد، وتطبيق الاستشهاد الصحيح، ومشاهدة زيارة الحرم النبوي الشريف عبر تقنية الواقع الافتراضي.

يذكر أن المعرض يأتي تجسيداً لدور الوزارة الفعال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف، ولإبراز جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.