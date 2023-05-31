في هذا البلد.. وزن ركاب الطائرات قبل الإقلاع!

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ستطبق شركة الطيران النيوزيلندية اعتبارًا من يونيو، قرارًا اختيارًا يقضي بإخضاع الركاب للوزن قبل الرحلات الدولية.

وتهدف الخطوة لجمع المعلومات لمساعدة شركة الطيران في تحديد متوسط أوزان الركاب للمضي قدمًا عند حساب وزن وتوازن الطائرة – والتي يحتاج جميع الطيارين إلى معرفتها قبل الإقلاع.

مسألة طوعية

وأكد أليستر جيمس، أخصائي تحسين التحكم في الحمولة في شركة الطيران النيوزيلندية، للركاب أن الأمر طوعي ولن يتم الكشف عن بياناتهم لأي شخص في المطار.

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أوضح جيمس: “نزن كل شيء على متن الطائرة- من البضائع إلى وجبات الطعام على متن الطائرة ،إلى الأمتعة الموجودة في عنبر الطائرات. بالنسبة للعملاء وأكياس الطاقم والمقصورة، نستخدم متوسط الأوزان التي نحصل عليها من إجراء هذا الاستبيان”.

وزن الركاب محليًا

تم وزن الركاب محليًا في عام 2021، والآن تركز شركة الطيران على الركاب المسافرين دوليًا. وسيُطلب منهم عند الوزن عند مدخل صالة بوابة السفر لبعض رحلات طيران نيوزيلندا المغادرة من مطار أوكلاند الدولي حتى 2يوليو.

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قال أخصائي تحسين التحكم في الحمولة في الطيران النيوزيلندي: “نحن نعلم أن المشي على الميزان يمكن أن يكون شاقًا. نريد طمأنة عملائنا بأنه لايوجد عرض مرئي في أي مكان. لا أحد يستطيع أن يرى وزنك- ولا حتى نحن!”.

وأضاف: “الأمر بسيط، إنه تطوعي، ومن خلال وزنه، ستساعدنا على الطيران بك بأمان وفعالية، في كل مرة”.”

وقالت شركة الطيران لموقع (news.com.au)، إنها بحاجة إلى ما لايقل عن 10 آلاف مسافر للمشاركة في عملية المسح، والتي تعد من متطلبات هيئة الطيران المدني.