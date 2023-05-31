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هيئة تطوير محمية الملك سلمان تواصل إخراج الحيوانات السائبة داخل “الحرة”
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هيئة تطوير محمية الملك سلمان تواصل إخراج الحيوانات السائبة داخل “الحرة”

هيئة تطوير محمية الملك سلمان تواصل إخراج الحيوانات السائبة داخل “الحرة”

هيئة تطوير محمية الملك سلمان تواصل إخراج الحيوانات السائبة داخل “الحرة”
٠٣:٥٧:٠١ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لليوم الثاني على التوالي تستمر الجهود التي تبذلها الفرق الميدانية المدربة والمتخصصة والتي تم تشكيلها من تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية.

حصر وإخراج الحيوانات السائبة من الإبل

وتواصل الفرق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والقوات الخاصة للأمن البيئي، حصر وإخراج الحيوانات السائبة من الإبل وغيرها من داخل منطقة حرة الحرة، من خلال:

1 – وضع  مسيجات خاصة استعداداً لتطبيق النظام بشكل كامل بحقها وحق ملاكها.

2 – الحفاظ على الغطاء النباتي الذي من خلاله نحصل على هواء نقي ويساعد على تقليل درجات الحرارة.

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3 – تكوين مصدات طبيعية للرياح والعواصف الترابية عن طريق تكاثر الأشجار وأيضًا جعل النبات ملاذاً وموئلًا للحياة الفطرية.

4 – حماية الحياة الفطرية التي تساعد على التوازن البيئي والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وحماية التنوع البيولوجي للمنطقة.

انقضاء المهلة التي حددتها هيئة تطوير المحمية

يأتي ذلك بعد انقضاء المهلة التي حددتها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لملاك الحيوانات السائبة من الإبل وغيرها التي تتواجد بشكل ملحوظ في منطقة حرة الحرة ذات الحساسية البيئية العالية.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الإبل الحيوانات السائبة القوات الخاصة للأمن البيئي محمية الملك سلمان الملكية وزارة البيئة والمياه والزراعة

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