قرار من التعليم بخصوص المدارس الخاصة والدولية

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أتاح وزير التعليم يوسف البنيان، لمنشآت التعليم الأهلي والعالمي إدارة وتعديل الهيكل الداخلي لها؛ وفق التنظيمات المحددة بحيث تتحمل المنشأة كامل المسؤولية حيال ذلك.

وتضمنت التنظيمات الضوابط العامة الآتي:

-بناء الهيكل بما يحقق أهداف المدرسة التنظيمية والوظيفية والتعليمية والتربوية.

-أن تتناسب أعداد الموظفين في التشكيل المدرسي مع طبيعة المبنى وأعداد الطلاب وفئاتهم (تعليم عام، رياض أطفال، تربية خاصة، موهوبين).

-تحديد المهمات والأدوار والمسؤوليات والارتباط التنظيمي لكافة الوظائف الإدارية والتعليمية والخدمات المساندة.

-مراعاة مناسبة الكفايات والمؤهلات لكل وظيفة عند اختيار الموظف أو الموظفة.

-مراعاة المرونة في تشكيل الفرق واللجان؛ وفق متطلبات العمل، وفتح قنوات تواصل متعددة مع المستفيدين كافة.

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تنظيمات الهيكل الداخلي للمنشأة

تضمنت تنظيمات الهيكل الداخلي للمنشأة؛ الآتي:

-أن يكون للمدرسة مدير مسؤول عنها من النواحي الإدارية والفنية بما يحقق كفاءة وفعالية الأداء داخل المدرسة، ووجود وكيل أو أكثر؛ وفقًا للمبنى وأعداد الطلبة بما يضمن الإشراف على شؤون الطلبة والشؤون التعليمية والمدرسية.

-أن يكون عدد الكوادر التعليمية كافيًا؛ وفقًا لنوع التعليم والترخيص والمراحل والمناهج وفئات الطلبة، بما يضمن إعداد الدروس أيًّا كان نوع التعليم، ومتابعة التحصيل العلمي للطلبة وإعداد الوسائل التعليمية وتحضير التجارب العلمية وتقديم الدعم الفني.

-أن يكون عدد الكوادر الإدارية كافيًا لأعمال السكرتارية والتحديث المستمر لبيانات المدرسة والإشراف اليومي على الطلبة من دخولهم المدرسة حتى خروجهم ومتابعتهم خلال اليوم الدراسي وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة.

-وجود مكلف أو أكثر لمتابعة الإرشاد الطلابي والإشراف على الطلبة بما يضمن إعداد وتنفيذ خطة للإرشاد والتوجيه الطلابي وتعزيز الصحة النفسية والجسدية ودراسة سلوك الطلبة ومواظبتهم.

-وجود مكلف أو أكثر لمتابعة وتنفيذ خطة للنشاط الطلابي؛ وفق التنظيمات المعتمدة وإعداد التقارير الخاصة.

-أن يكون العدد كافيًا لوظائف الخدمات المساندة وخدمات النقل المدرسي ومتابعة مرافق المدرسة ونظافتها وصيانتها.

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