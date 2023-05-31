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رتب أولوياتك.. 5 تواريخ تهمك حول العام الدراسي الجديد
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رتب أولوياتك.. 5 تواريخ تهمك حول العام الدراسي الجديد

رتب أولوياتك.. 5 تواريخ تهمك حول العام الدراسي الجديد

رتب أولوياتك.. 5 تواريخ تهمك حول العام الدراسي الجديد
٠٤:٠١:٠٠ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مدونة “الميدان التعليمي”، أن التقويم الدراسي الجديد للعام، يشتمل على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعاً دراسيً.

وأوضحت على حسباها في “تويتر”، أن ذلك يخص التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، وأ هناك تواريخ مهمة للجميع، وهي:

1 – عودة المعلمين والمعلمات والكادر الإداري والمشرفين والمشرفات للعام الدراسي القادم: “1445/1/26هـ”.

2 – عودة الطلاب والطالبات: “1445/2/4هـ”.

3 – نهاية العام الدراسي: “1445/12/4هـ”.

4 – بداية العام الدراسي 1446هـ: “1446/2/14هـ”.

180 يومًا دراسيًا و60 يومًا من الإجازات المتنوِّعة

وقبل ساعات، أعلنت الوزارة أن ذلك يكون  بواقع 180 يوماً دراسياً، و60 يوماً من الإجازات المتنوِّعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يوماً عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

التقويم الدراسي الجديد يتضمن10 إجازاتٍ متنوعة

ويشتمل التقويم الدراسي الجديد على 10 إجازاتٍ متنوعة، منها 4 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

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 وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.

مرونة التعديل وفق ضوابط محددة

ويمنح التقويم الدراسي للعام 1445ھ الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودارس المملكة في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة.

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 كما جرى تحديد بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 هـ يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024م.

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