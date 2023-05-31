الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
رتب أولوياتك.. 5 تواريخ تهمك حول العام الدراسي الجديد
هيئة تطوير محمية الملك سلمان تواصل إخراج الحيوانات السائبة داخل “الحرة”
في هذا البلد.. وزن ركاب الطائرات قبل الإقلاع!
قرار من التعليم بخصوص المدارس الخاصة والدولية
الدولار الأمريكي يفاجئ سوق العملات ويقفز بشكل غير متوقع
مهم جدًا للآباء والأمهات.. أفضل 11 قاعدة لتربية الأطفال

الرئيسية

 /

محليات

 /

توضيح مهم من حساب المواطن حول مبالغ دعم شهر يونيو

توضيح مهم من حساب المواطن حول مبالغ دعم شهر يونيو

توضيح مهم من حساب المواطن حول مبالغ دعم شهر يونيو
٠٣:٠٨:١١ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد حساب المواطن مجدددًا، موعد صرف دعم الدفعة 67 – لشهر يونيو لمن انطبقت عليهم شروط الأهلية.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”:لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “يونيو”، وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية “مؤهل”بتاريخ 19/5/2023، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “11 يونيو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

اقرأ أيضًا:

حتى لا ينقطع عنك الدعم.. توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص الزوجة

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

اقرأ أيضًا:

توضيح من حساب المواطن بشأن دعم يونيو وموعد الاستحقاق والأهلية

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن الدعم الإضافي الدفعة 64 من حساب المواطن الدفعة 65 من حساب المواطن الدفعة 66 من حساب المواطن برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن 1443 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن دفعة شهر مايو دفعة مارس من حساب المواطن دفعة مايو من حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال كم الدعم الإضافي؟

مواد ذات صلة

المزيد
«التحالف»: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

«التحالف»: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

٠١:٠٧ م، الأربعاء، ١٠ فبراير ٢٠٢١
الرياض تستضيف أكبر تجمع دولي لخبراء سلامة المنتجات

الرياض تستضيف أكبر تجمع دولي لخبراء سلامة المنتجات

٠٤:٢٤ م، الثلاثاء، ٠٩ أبريل ٢٠١٩
800 ألف مشترك نقلوا أرقامهم بين شركات الاتصالات بالمملكة خلال عام

800 ألف مشترك نقلوا أرقامهم بين شركات الاتصالات بالمملكة خلال عام

٠٩:٥٣ ص، الأربعاء، ١٦ مايو ٢٠١٨
«التجارة»: ضبط 6 ملايين سلعة مقلدة وإحالة 212 قضية للنيابة

«التجارة»: ضبط 6 ملايين سلعة مقلدة وإحالة 212 قضية للنيابة

٠٦:٤٨ م، الجمعة، ٠٩ مارس ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *