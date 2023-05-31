ظهر اليوم.. شاهد عاصفة أمطار غزيرة جنوب القنفذة في منطقة مكة

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استمرارًا للحالة المطرية السابعة عشر، تساقطت ظهر اليوم كميات غزيرة من الأمطار على شرق حلي جنوب محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عاصفة أمطار غزيرة شرق حلي جنوب القنفذة وسط أجواء متقلبة ورياح مثيرة للأتربة.

أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

📍فيديو

عاصفة امطار غزيرة شرق حلي

جنوب #القنفذة

الأربعاء ١١ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

31 مايو 2023م

من | يحيى الذيبي

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أمطار وسيول وبرد وضباب على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة.

سماء غائمة وسحب ممطرة ورياح نشطة

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة والقصيم وحائل والرياض والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول، وتستمر حتى الـ 10 من مساء اليوم.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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