الراتب مفاجأة.. غرفة حفر الباطن تُعلن عن توفر 205 وظيفة في الرياض وجدة
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أعلنت غرفة حفر الباطن بالتعاون مع شركة سفاري، أنه قد تم توفير عن عدد 205 وظيفة في مدينتي الرياض وجدة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – عدد ٦٠ سائق باص.
2 – عدد ٣٠ مهندس ميكانيكا ومهندس كهرباء.
3 – عدد ٨٠ ميكانيكي – نجار – كهربائي – إلكترونيات.
4 – عدد ١٠ مدير مشروع.
5 وظائف أخرى.
* الراتب:
– يبدأ الراتب من 5 آلاف ريال فأعلى حسب التخصص.
* الشروط:
1 – خبرة سابقة في مجال التخصص.
2 – الحصول على شاهدة الدبلوم.
3 – خبرة في مجالي الصيانة والتشغيل؟
4 – إجادة استخدام الكاميرات الحديثة.
5 – الحصول على بكالوريوس إدارة.
6 – إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة ما عدا السائقين.
* طريقة التقديم:
– التسجيل يبدأ من الخميس 1/6/2023، وحتى يوم السبت 10/6/2032، وأن التقديم متاح عبر هذا الرابط، ( اضغط هنا).