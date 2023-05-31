الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
رتب أولوياتك.. 5 تواريخ تهمك حول العام الدراسي الجديد
هيئة تطوير محمية الملك سلمان تواصل إخراج الحيوانات السائبة داخل “الحرة”
في هذا البلد.. وزن ركاب الطائرات قبل الإقلاع!
قرار من التعليم بخصوص المدارس الخاصة والدولية
الدولار الأمريكي يفاجئ سوق العملات ويقفز بشكل غير متوقع
مهم جدًا للآباء والأمهات.. أفضل 11 قاعدة لتربية الأطفال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الراتب مفاجأة.. غرفة حفر الباطن تُعلن عن توفر 205 وظيفة في الرياض وجدة

الراتب مفاجأة.. غرفة حفر الباطن تُعلن عن توفر 205 وظيفة في الرياض وجدة

الراتب مفاجأة.. غرفة حفر الباطن تُعلن عن توفر 205 وظيفة في الرياض وجدة
٠٣:٠٩:٣٤ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت غرفة حفر الباطن بالتعاون مع شركة سفاري، أنه قد تم توفير عن عدد 205 وظيفة في  مدينتي الرياض وجدة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – عدد ٦٠ سائق باص.

2 – عدد ٣٠ مهندس ميكانيكا ومهندس كهرباء.

3 – عدد ٨٠ ميكانيكي – نجار – كهربائي – إلكترونيات.

4 – عدد ١٠ مدير مشروع.

5 وظائف أخرى.

* الراتب:

– يبدأ الراتب من 5 آلاف ريال فأعلى حسب التخصص.

* الشروط:

1 – خبرة سابقة في مجال التخصص.

2 – الحصول على شاهدة الدبلوم.

3 – خبرة في مجالي الصيانة والتشغيل؟

4 – إجادة استخدام الكاميرات الحديثة.

5 – الحصول على بكالوريوس إدارة.

6 – إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة ما عدا السائقين.

* طريقة التقديم:

– التسجيل يبدأ من الخميس 1/6/2023، وحتى يوم السبت 10/6/2032، وأن التقديم متاح عبر هذا الرابط، ( اضغط هنا).

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الرياض جدة شركة سفاري غرفة حفر الباطن وظائف خالية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
إحباط تهريب 600 حزمة قات بالرين بعد إيقاف «هايلوكس» بالقوة الجبرية (صور)

إحباط تهريب 600 حزمة قات بالرين بعد إيقاف «هايلوكس» بالقوة الجبرية (صور)

١٢:٤٨ م، الأحد، ١٦ أغسطس ٢٠١٥
الآن.. أمطار متوسطة على المدينة المنورة

الآن.. أمطار متوسطة على المدينة المنورة

٠٨:٥٠ م، الجمعة، ١١ أبريل ٢٠١٤
الصحة: لا إصابات أو وفيات جديدة بكورونا

الصحة: لا إصابات أو وفيات جديدة بكورونا

٠٦:٣٨ م، الخميس، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٤
التجارة: 6 أشهر مهلة لتسجيل الوكالات التجارية.. والشطب لغير الملتزمين

التجارة: 6 أشهر مهلة لتسجيل الوكالات التجارية.. والشطب لغير الملتزمين

٠٥:١٦ م، السبت، ٢١ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *