الراتب مفاجأة.. غرفة حفر الباطن تُعلن عن توفر 205 وظيفة في الرياض وجدة

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أعلنت غرفة حفر الباطن بالتعاون مع شركة سفاري، أنه قد تم توفير عن عدد 205 وظيفة في مدينتي الرياض وجدة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – عدد ٦٠ سائق باص.

2 – عدد ٣٠ مهندس ميكانيكا ومهندس كهرباء.

3 – عدد ٨٠ ميكانيكي – نجار – كهربائي – إلكترونيات.

4 – عدد ١٠ مدير مشروع.

5 وظائف أخرى.

* الراتب:

– يبدأ الراتب من 5 آلاف ريال فأعلى حسب التخصص.

* الشروط:

1 – خبرة سابقة في مجال التخصص.

2 – الحصول على شاهدة الدبلوم.

3 – خبرة في مجالي الصيانة والتشغيل؟

4 – إجادة استخدام الكاميرات الحديثة.

5 – الحصول على بكالوريوس إدارة.

6 – إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة ما عدا السائقين.

* طريقة التقديم:

– التسجيل يبدأ من الخميس 1/6/2023، وحتى يوم السبت 10/6/2032، وأن التقديم متاح عبر هذا الرابط، ( اضغط هنا).