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الدولار الأمريكي يفاجئ سوق العملات ويقفز بشكل غير متوقع
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الدولار الأمريكي يفاجئ سوق العملات ويقفز بشكل غير متوقع

الدولار الأمريكي يفاجئ سوق العملات ويقفز بشكل غير متوقع

الدولار الأمريكي يفاجئ سوق العملات ويقفز بشكل غير متوقع
٠٣:٣٠:١٥ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم، بعد أن ضربت بيانات النشاط الصيني الضعيفة معنويات المخاطرة.

واستعاد مؤشر الدولار الأمريكي صعوده حيث انطلق اليوم بـ 0.36% صعودًا إلى 104.450 دولارًا ليضرب أعلى مستوى له في شهرين.

سعر الدولار الأمريكي

وارتفع سعر العملات الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بنسبة 0.3٪ إلى 7.0979، مع انخفاض اليوان إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر بعد تجاوز المستوى 7.1 للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر.

في الوقت نفسه، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.5٪ إلى 1.0685.

ومحليا، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.01 .

اليورو يسجل 4.02 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.19

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.65

فرنك سويسري 4.13

وتأثر الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية بما حدث بشأن مفاوضات سقف الدين والتي تم تمديدها مؤخرا حتى يناير المقابل حتى تستطيع الحكومة تسديد ديونها مؤقتا.

وأمام ذلك، تراجع الدولار أمام سلة من العملات، غير أنه استعاد عافيته بعد التوصل لهذا الاتفاق المؤقت.

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