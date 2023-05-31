متوسط أعمار سكان المملكة 29 عاما والمواطنين 25 عاما.. ونسبة المتزوجين 53%

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قال الهيئة العامة للإحصاء إن متوسط أعمار سكان المملكة 29 عاما والسعوديين 25 عاما، مؤكدة أن نسبة المتزوجين بلغت 53%.

وأعلنت الهيئة اليوم، أن عدد السكان بلغ 32.175.224 نسمة، بينما بلغ عدد السعوديين 18.8 مليون نسمة بنسبة 58.4%.

وأوضحت أن عدد غير السعوديين بلغ 13.4 مليون نسمة بنسبة 41.6%، مشيرة إلى أن عدد الذكور بلغ 19.7 مليون نسمة بنسبة 61%، في حين بلغ عدد الإناث 12.5 مليون نسمة بنسبة 39%.

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المناطق الأكثر كثافة

وأضافت: مثَّل عدد السكان في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية ما نسبته 68% من إجمالي عدد سكان المملكة، كما تُعد الرياض أكبر المدن السعودية من حيث عدد السكان، يليها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام.

وتابعت: وصلت نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إلى 63% من إجمالي عدد السعوديين، فيما وصل عدد المساكن في المملكة إلى أكثر من 8 ملايين مسكن، تشكِّل الشقق السكنية ما نسبته 51% منها.

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