بعد الإعلان رسميا عن نظام “الفصول الثلاثة”.. هاشتاق “التقويم الدراسي” يواصل تصدر التريند

تواصل – فريق التحرير:

لازال هاشتاق “التقويم الدراسي” متصدرا التريند في المملكة، حتى بعد الإعلان رسميا عن اعتماد نظام الفصول الثلاثة.

وما بين مؤيد لنظام الفصول الثلاثة ورافض له، بدأ الطلاب في التعليق على القرار، في حين طالب البعض بالعودة للنظام القديم.

اختلاف بين الطلاب

وتساءل أحد المغردين قائلا: هل منحت وزارة التعليم الطالب -وهو المعني الأول بالفصول الثلاثة- حقه في إبداء الرأي حول هذه التجربة؟.. ولو سلمنا بأنها منحت ذلك الحق:

ما نسبة الشريحة المستهدفة؟ ومن تمثل؟.. وهل أخذت الوزارة بعين الاعتبار التباين بين شرائح المجتمع؟.

وقالت طالبة: “من وين مارحت طلع لي التقويم الدراسي الجديد”، بينما أضاف آخر: “التوزيع للفصلين متناسب ماعدا الفصل الثالث فهو طويل جداً من شهر شعبان وحتى ذي الحجة هنا سيكون الغياب والتسرب والملل!.. لو تم الانتهاء منه في شهر ذي القعدة أفضل بكثير.. ولكن لعله خير”.

وفي وقت سابق كشفت وزارة التعليم أن التقويم الدراسي الجديد للعام 1445ھ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، يشتمل على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعاً دراسيً.

180 يومًا دراسيًا و60 يومًا من الإجازات المتنوِّعة

وأوضحت أن ذلك يكون بواقع 180 يوماً دراسياً، و60 يوماً من الإجازات المتنوِّعة أثناء العام الدراسي.

إلى جانب 68 يوماً عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول

وبينت أن الفصل الدراسي الأول يبدأ يوم الأحد 4 / 2 / 1445هـ الموافق 20 / 8 / 2023م.

وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م.

وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

بدء الفصل الدراسي الثالث

إضافةً إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م.

وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.

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وتأتي عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال.

وكذلك بداية اختبارات الدور الثاني يوم الأحد 26 / 1 / 1445هـ الموافق 13 / 8 / 2023م.

التقويم الدراسي الجديد يتضمن 10 إجازاتٍ متنوعة

ويشتمل التقويم الدراسي الجديد على 10 إجازاتٍ متنوعة، منها 4 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

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وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.

مرونة التعديل وفق ضوابط محددة

ويمنح التقويم الدراسي للعام 1445ھ الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة.

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كما جرى تحديد بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 هـ يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024م.