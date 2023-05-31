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3 فصول و128 يوما إجازة.. موعد بداية ونهاية العام الدراسي الجديد
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3 فصول و128 يوما إجازة.. موعد بداية ونهاية العام الدراسي الجديد

3 فصول و128 يوما إجازة.. موعد بداية ونهاية العام الدراسي الجديد

3 فصول و128 يوما إجازة.. موعد بداية ونهاية العام الدراسي الجديد
٠٢:١٢:٣٦ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التجرير:

حددت وزارة التعليم، موعد انطلاق ونهاية العام الدراسي المقبل لعام 1445هـ – 2023م.،فضلاً عن عدد أيام الدراسة والإجازات التي سيحصل عليها الطلاب.

ويشتمل التقويم الدراسي الجديد على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا، بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوِّعة أثناء العام الدراسي. إلى جانب الإجازة الصيفية البالغة 68 يومًا.

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الفصل الدراسي الأول

أوضحت الوزارة أن الفصل الدراسي الأول يبدأ يوم الأحد 4 / 2 / 1445هـ الموافق 20 / 8 / 2023م.

وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

الفصل الدراسي الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م.

وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

الفصل الدراسي الثالث

إضافةً إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م.

وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.

كما تم تحديد بداية اختبارات الدور الثاني يوم الأحد 26 / 1 / 1445هـ الموافق 13 / 8 / 2023م.

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10 إجازاتٍ متنوعة

يشتمل التقويم الدراسي الجديد على 10 إجازاتٍ متنوعة، منها 4 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني search ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.

ويمنح التقويم الدراسي للعام 1445ھ الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة.

كما جرى تحديد بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 هـ يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024م.

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