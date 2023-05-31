“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار على هذه المناطق حتى الـ 10 مساءً

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة 10 مساءً على عدة مناطق بالمملكة.

أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة

وأوضحت على حسابها في “تويتر” أنه بناءً على توقعات مركز الأرصاد فإنها تحذر من أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة.

وأضافت أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً، وتشمل “أضم وميسان والطائف”.

الحالة تستمر حتى الـ 10 من صاح الغد

كما حذرت من حالة مطرية غزيرة مصحوبة بعواصف ترابية على منطقة جازان، تشمل محافظات “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب”.

ونبهت إلى عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الساعة 10 مساءً، تشمل ” العقيق القرى المندق وبلجرشي والخلوة وبني حسن والحجرة وفرعة غامد الزناد وقلوة”.

فيما حذر من أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف ترابية على منطقة عسير، تشمل ” أبها، ومحافظات أحد رفيدة وبيشة والحرجة،

وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والمجاردة ومحايل عسير وطريب والنماص وتنومة”.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار والحناكية والمهد والعيص والعلا”، وتستمر حتى الـ 10 من مساء اليوم.

وشددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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