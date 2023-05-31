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عاجل.. ارتكب جريمة نكراء بحق طليقته.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في منطقة مكة

عاجل.. ارتكب جريمة نكراء بحق طليقته.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في منطقة مكة

عاجل.. ارتكب جريمة نكراء بحق طليقته.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في منطقة مكة
٠١:٣٩:٣٢ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ “.

أقدم / طه بن محمد زكريا بن عارف علي مولوي – سعودي الجنسية -، على قتل طليقته / إلهام بنت أحمد بن محمد الباكستاني – سعودية الجنسية -، وذلك باستدراجها إلى مقر سكنه ثم خنقها مما أدى لوفاتها.

جريمة نكراء

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على سبيل الخداع والغيلة، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلة، وأيُّد الحكمُ من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكيّ بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأُيّد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / طه بن محمد زكريا بن عارف علي مولوي – سعودي الجنسية – يوم الأربعاء بتاريخ 11 / 11 / 1444هـ الموافق 31 / 5 / 2023م بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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الكلمات الدلالية:
الداخلية جريمة حكم الشرع

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