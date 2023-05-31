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“المرور”: بدء رصد 7 مخالفات إلكترونيا اعتبارا من الأحد المقبل
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“المرور”: بدء رصد 7 مخالفات إلكترونيا اعتبارا من الأحد المقبل

“المرور”: بدء رصد 7 مخالفات إلكترونيا اعتبارا من الأحد المقبل

“المرور”: بدء رصد 7 مخالفات إلكترونيا اعتبارا من الأحد المقبل
٠١:٥٧:١٢ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة المرور البدء في رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيا وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

المخالفات المرصودة

ومن بين المخالفات التي سيتم رصدها ما يلي:

1- قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف

2- وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف

3- تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل

4- القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.

في وقت سابق، نشرت إدارة المرور “إنفوجراف” للتوضيح بمميزات رخصة القيادة ورخصة السير الرقمية.

وقالت: “بإمكانك استعراض رخصة القيادة ورخصة السير بنسختها الرقمية من تطبيق أبشر أفراد، وإبرازها للجهات الأمنية المسؤولة”.

3 مميزات

وأضافت أن من بين هذه المميزات ما يلي:

1- تسهل عملية التحقق من صلاحية رخصة القيادة ورخصة السير في حال عدم حمل الأصل.

2- تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير.

3- يمكن تنزيل نسخة على الهواتف الذكية للاستفادة منها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

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تنبيه من”المرور” بخصوص رخصة السير الرقمية

 

 

 

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إدارة المرور السعودية المخالفات المرورية المرور المملكة

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