معركة حياة أو موت بين الجاموس العجوز والأسود.. من حسمها لصالحه؟

تواصل – فريق التحرير:

استطاع جاموس أن يحسم لمصلحته معركة حياة أو موت مع مجموعة من الأسود على ضفة أحد الأنهار.

ووثق مقطع فيديو المعركة التي شهدتها حديقة كروجر الوطنية في جنوب إفريقيا.

كانت البداية عندما نزل الجاموس للشرب من النهر، في تلك الأثناء بدأت الأسود في مطاردته، لكنه استطاع أن يقاومها وأن يجعلها في موقف دفاعي طول الوقن.

ركض الجاموس في النهر، على أمل الهروب من الأسود. التي ظهرت عليها علامات الارتباك بوضوح حول ما الذي يتعين عليه أن تفعله، لكنه لم يدعها تفكر طويلاً بعد أن عبر إلى الجانب الآخر من النهر.

اعترفت الأسود بهزيمتها وبدأت في شرب الماء حيث غادرت الأسود النهر واحدًا تلو الأخر، حثث لم تمتلك الشجاعة الكافية لعبور مياه النهر الذي تسبح فيه التماسيح.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. شاب يدخل عرين الأسد وحدث ما لم يتوقعه أحد

«بين الأسد والكلب».. حيوانات غريبة تظهر لأول مرة في جبال عربية (فيديو)