الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
معركة حياة أو موت بين الجاموس العجوز والأسود.. من حسمها لصالحه؟
عاجل.. ارتكب جريمة نكراء بحق طليقته.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في منطقة مكة
بزيادة 4.8%.. عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يتخطى المليون
عاجل.. “التعليم” تكشف عدد فصول التقويم الدراسي الجديد وأيام الإجازة الصيفية
تعرف على أفضل وقت لغسيل المكيفات وتنظيفها من الغبار العالق
خبراء بارزون يُحذّرون: الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انقراض البشرية

الرئيسية

 /

منوعات

 /

معركة حياة أو موت بين الجاموس العجوز والأسود.. من حسمها لصالحه؟

معركة حياة أو موت بين الجاموس العجوز والأسود.. من حسمها لصالحه؟

معركة حياة أو موت بين الجاموس العجوز والأسود.. من حسمها لصالحه؟
٠١:٤٦:٥١ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

استطاع جاموس أن يحسم لمصلحته معركة حياة أو موت مع مجموعة من الأسود على ضفة أحد الأنهار.

ووثق مقطع فيديو المعركة التي شهدتها حديقة كروجر الوطنية في جنوب إفريقيا.

كانت البداية عندما نزل الجاموس للشرب من النهر، في تلك الأثناء بدأت الأسود في مطاردته، لكنه استطاع أن يقاومها وأن يجعلها في موقف دفاعي طول الوقن.

ركض الجاموس في النهر، على أمل الهروب من الأسود. التي ظهرت عليها علامات الارتباك بوضوح حول ما الذي يتعين عليه أن تفعله، لكنه لم يدعها تفكر طويلاً بعد أن عبر إلى الجانب الآخر من النهر.

اعترفت الأسود بهزيمتها وبدأت في شرب الماء حيث غادرت الأسود النهر واحدًا تلو الأخر، حثث لم تمتلك الشجاعة الكافية لعبور مياه النهر الذي تسبح فيه التماسيح.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. شاب يدخل عرين الأسد وحدث ما لم يتوقعه أحد

«بين الأسد والكلب».. حيوانات غريبة تظهر لأول مرة في جبال عربية  (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أسود جاموس جنوب إفريقيا حديقة كروجر الوطنية

مواد ذات صلة

المزيد
إنذار كاذب بوجود قنبلة يُجبر طائرة تركية على تحويل مسارها

إنذار كاذب بوجود قنبلة يُجبر طائرة تركية على تحويل مسارها

١١:٣٧ م، الثلاثاء، ٢٥ يوليو ٢٠١٧
رقم قياسي لدرجة الحرارة في قارة القطب الجنوبي بوصولها «- 17.8»

رقم قياسي لدرجة الحرارة في قارة القطب الجنوبي بوصولها «- 17.8»

١٢:٠٨ ص، الخميس، ٢٥ فبراير ٢٠١٦
سحور ليلة السادس والعشرين من رمضان.. بطاطس بيوريه باللبن أو القشطة

سحور ليلة السادس والعشرين من رمضان.. بطاطس بيوريه باللبن أو القشطة

٠٢:١٦ ص، الأثنين، ١٧ أبريل ٢٠٢٣
«حيلة غير متوقعة».. أب يوثق محاولة ابنه الغياب عن المدرسة ويدعو له بالهداية

«حيلة غير متوقعة».. أب يوثق محاولة ابنه الغياب عن المدرسة ويدعو له بالهداية

١٠:٠٣ م، الثلاثاء، ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *