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رتّب أولوياتك واستثمر الوقت قبل العيد.. 5 نصائح بعد شراء الأضحية
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رتّب أولوياتك واستثمر الوقت قبل العيد.. 5 نصائح بعد شراء الأضحية

رتّب أولوياتك واستثمر الوقت قبل العيد.. 5 نصائح بعد شراء الأضحية

رتّب أولوياتك واستثمر الوقت قبل العيد.. 5 نصائح بعد شراء الأضحية
٠٢:٠٨:٢٥ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أضحية العيد من أكثر الأشياء التي تشغل بال الكثيرين في الوقت الحالي، الأمر لا يقتصر فقط على الشراء، بل هناك أيضًا أمور بعد الشراء.

فبعد التأكد من الأضحية واختيار أفضلها من حيث الوزن والصحة وأيضًا السعر، يفكر البعض في الطرق التي سيتم تسمين الأضحية بها حتى موعد الذبح.

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طرق التعامل مع الأضحية بعد الشراء

ابتداءً من اليوم ولمدة شهر تقريبًا يبدأ البحث عن طرق التعامل مع الأضحية بعد الشراء، فالبعض فضّل الشراء قبل العيد بوقت كافٍ تجنبًا للزحام.

البعض الآخر اشترى الأضحية قبل العيد بأيام عديدة حتى تكون أسعارها في متناول الأيدي، فكلما اقترب العيد كلما أصبحت الأضحية أغلى سعرًا.

وتحرص صحيفة “تواصل” على تقديم عدد من الخطوات لقرائها، تُمكّنهم من إدارة هذا الموقف بشكل أفضل والاستفادة من الأضحية تمامًا.

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5 نصائح بعد شراء الأضحية

لكن هذه الخطوات تأتي بعد الشراء، وإذا كنت تبحث عن أفضل الطرق لتجنب الغش والخداع والحصول على أضحية سليمة يمكنك الاطلاع على هذا الرابط.

1- ابحث عن أقرى مرعى بالقرب منك واتفق مع صاحبه على تسمين الأضحية (سواء كانت أغنامًا أو ماعزًا أو أبقارًا أو غيرها) وحدد معه السعر المناسب للتسمين في اليوم الواحد.

2- تابع بنفسك عملية التسمين واحرص على الذهاب للمرعى يوميًا لترى بنفسك أضحيتك وحجم التغير الذي حدث لها، وما إذا كان يتم تسمينها بشكل جيد أم لا.

3- اتفق مع جزار أو مجزر مبكرًا، وادفع له ثمن ذبح الأضحية ورتب أولوياتك حتى لا تصبح فريسة للوقت أو يسبقك آخرون.

4-حدد مصادر توزيع الأضحية جيدًا، واتبع شروط التوزيع وتقسيمها في أكياس معينة لتسهُل عليك عملية التوزيع.

5-إذا كنت ترغب في إرسال أجزاء من الأضحية لأقارب يبعدون عندك مسافة بعيدة، اتفق مع أحد الأشخاص أو إحدى شركات النقل لتُسهّل عليك الأمور.

وبشكل عام فإن ترتيب أولوياتك من الآن، يساعدك كثيرًا في إدارة الموقف والوصول في النهاية إلى الهدف المنشود، وهو توزيع الأضحية، كما يجب الاستفادة تمامًا من لحومها وتوصيلها للمصادر التي أوصى الله سبحانه وتعالى بها.

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