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وصول رائدي الفضاء “القرني” و”برناوي” إلى هيوستن
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وصول رائدي الفضاء “القرني” و”برناوي” إلى هيوستن

وصول رائدي الفضاء “القرني” و”برناوي” إلى هيوستن

وصول رائدي الفضاء “القرني” و”برناوي” إلى هيوستن
١٢:٥٣:١٤ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وصل، ظهر اليوم الأربعاء، رائدا الفضاء علي القرني وريانة برناوي إلى ولاية هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

مهمة علمية استمرت 10 أيام

وبعد مهمة علمية استمرت 10 أيام على متن محطة الفضاء الدولية، وصل رائدا الفضاء وقد شكّلا فريق “Ax-2” إلى الأرض.

وفي السادسة من صباح اليوم، هبط الطاقم المكوّن من: ريانة برناوي؛ وعلي القرني؛ وبيجي ويتسون؛ وجون شوفنر؛ على سواحل مدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا.

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عملية الهبوط استغرقت نحو 12 ساعة

وبعدما استغرقت عملية الهبوط نحو 12 ساعة، عاد الطاقم محمّلاً بنحو 150 كيلوجرامًا من الأجهزة والمعدات والمواد العلمية المختلفة من محطة الفضاء الدولية.

ووصلت الحمولة للأرض وهي تشمل العديد من اللوازم الطبية والأجهزة الإلكترونية ومواد الأبحاث العلمية المختلفة.

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3 أهداف لتأمين المنطقة

وحسب وكالة “ناسا”، فقد تمّ تأمين المنطقة من قِبل قوات خفر السواحل الأمريكية، بهدف:

1 – ضمان سلامة عملية الهبوط.

2 – توفير الدعم اللازم للعملية بأكملها.

3 – نقل الفريق والمعدات عبر القوارب، وفريق متدرّب إلى البر.

في الوقت نفسه، تتعاون “ناسا” مع قوات خفر السواحل لتحديد مواقع هبوط المركبات الفضائية، وتوفير الدعم اللازم لعملية الهبوط على الأرض بسلام.

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أخبارالسعودية رحلة رواد المملكة ريانة برناوي علي القرني محطة الفضاء الدولية هيوستن وصول رائدي الفضاء وكالة ناسا

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