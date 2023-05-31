خبراء بارزون يُحذّرون: الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى انقراض البشرية

تواصل – وكالات:

حذرت مجموعة من كبار رجال الأعمال والخبراء، من بينهم مبتكر برنامج “تشات جي بي تي”، سام ألتمان، من أن صعود الذكاء الاصطناعي ينطوي على خطر “انقراض” للبشرية.

جاء ذلك في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة “سنتر فور إيه آي سايفتي” غير الربحية التي تتخذ الولايات المتحدة مقرًا لها.

وقال الموقعون على البيان، إن مكافحة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ينبغي أن تكون “أولوية عالمية كسواها من المخاطر الأخرى على مستوى المجتمع، كالأوبئة والحروب النووية”، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

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الأب المؤسس للذكاء الاصطناعي

وشارك جيفري هينتون في توقيع البيان، وهو الذي يعتبر أحد الآباء المؤسسين للذكاء الاصطناعي.

وكان قد حذر من مخاطره عندما ترك منصبه في شركة “جوجل” العملاقة في مطلع مايو.

وشدّد في مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” من أن التقدم في قطاع الذكاء الاصطناعي يشكل “مخاطر جسيمة على المجتمع والإنسانية”.

كما يواظب الأمريكي سام ألتمان على إبداء مخاوفه من إمكان إلحاق الذكاء الاصطناعي “أضرارًا جسيمة بالعالم”.

وذلك من خلال تزوير نتائج عمليات انتخابية مثلاً، أو إحداث تغييرات جذرية في سوق العمل.

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بيان سابق

وفي مارس الماضي، دعا مئات من الخبراء العالميين من بينهم الملياردير إيلون ماسك الذي كان بين مؤسسي شركة “أوبن إيه آي” عام 2015 وترك مجلس إدارتها 2018، إلى التوقف لستة أشهر عن إجراء أبحاث ترمي للتوصل إلى تقنيات ذكاء اصطناعي أقوى من “تشات جي بي تي”.

وأعربوا عن تخوفهم مما تحمله هذه التكنولوجيا من “مخاطر كبيرة على البشرية”.

وشكّل إطلاق “أوبن إيه آي” في مارس الماضي “تشات جي بي تي-4″، وهو إصدار جديد أقوى من “تشات جي بي تي” الذي أتيح استخدامه في نهاية 2022، مؤشراً إلى الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي.

ويبدو أن الذكاء الاصطناعي آخذ في اكتساب الطابع “العام” والذي يوفر قدرات معرفية بشرية ويُغني تاليًا عن مِهن عدة.