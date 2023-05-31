تعرف على أفضل وقت لغسيل المكيفات وتنظيفها من الغبار العالق

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كشف خبير الطقس وأستاذ المناخ أ.د. عبدالله ‌المسند، عن أفضل وقت لغسيل المكيفات وتنظيفها من الغبار العالق في وحداتها الخارجية والداخلية.

وأوضح على حسابها في “تويتر”، أن أفضل وقت لغسيل المكيفات وتنظيفها هو بعد انتهاء موسم الغبار في شهر يونيو بوجه عام.

رفع كفاءة المكيفات وتقليل الهدر الكهربائي

وأضاف أن ذلك لرفع كفاءة المكيفات وتقليل الهدر الكهربائي، مبينًا أن المياه المتقطرة والمتخلّفة من المكيفات في المناطق الرطبة حجمها كبير.

وأكد أنه ينبغي استثمار المياه المتقطرة لصرفها في خزانات تجميعية.

كما يمكن الاستفادة منها في ري الحديقة، والتنظيف، ومياه السيفون وغير ذلك.

أبكر شروق على مدار السنة

وأشار في الوقت نفسه، إلى أنه في هذه الأيام وفي معظم المناطق شروق مبكر للشمس، وهو يمثل أبكر شروق على مدار السنة.

وأضاف أنه سيستمر بمشيئة الله تعالى حتى نهاية الثلث الثاني من شهر يونيو.

لماذا الصيف حار والشتاء بارد؟

وحول هذا السؤال المتداول، قال إن الجواب – غالبًا – لأن الشمس تكون أقرب إلى الأرض في الصيف ما يسبب ارتفاع الحرارة، والحقيقة هي العكس.

وبين أن الشمس تكون أبعد في فصل الصيف بـحوالي 5 مليون كم عنها في الشتاء، فيصبح بعدها صيفًا ما يزيد قليلاً عن 152 مليون كم.

وأكد أن سبب حرارة الصيف بالدرجة الأولى تعود إلى تعامد أشعة الشمس على نصف الكرة الشمالي، ومن ثم طول ساعات النهار.

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