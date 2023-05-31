5 دول عربية ضمن الأكثر إصابة بالسكري في العالم.. تعرف على ترتيب المملكة

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أدرجت خمس دول عربية في قائمة أكثر 20 دولة حول العالم إصابة بمرض السكري، وفقًا لتقرير موقع “آور وورلد أون داتا” الذي يركز على المشكلات العالمية الكبرى.

جاء ذلك استنادًا إلى بيانات من الاتحاد الدولي للسكري (IDF)، حلّلت النسبة المئوية لمرضى السكري الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا في 211 دولة.

باكستان في الصدارة

وتصدرت باكستان القائمة، حيث ينتشر السكري بنسبة تصل إلى 31% بين السكان، تليها بولينيزيا الفرنسية، 25%، ثم الكويت بنسبة 25%.

وينبغي اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة واللبن والفواكه والخضراوات.

وأظهرت الأبحاث أن المواطنين في باكستان ودول أخرى في مناطق الشرق الأوسط وجنوب آسيا أكثر مقاومة للأنسولين وراثيًا، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالسكري.

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واحتلت مصر المركز العاشر عالميًا، في نسبة الإصابة بمرض السكري، بنسبة 21%، وجاءت قطر في المركز الـ 14 بنسبة 20%.

بينما جاء السودان في المركز الـ 17 بنسبة 19%، تلتها المملكة في المركز الـ 18 بنسبة 19%.

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة 59 في القائمة، بنسبة تصل إلى واحد من كل 10 مرضى بالسكري في البلاد.

وتراجعت المملكة المتحدة إلى المركز 136، بمعدل إصابة بالسكري بنسبة 6%.

أما الدولة التي يوجد بها أدنى معدل لمرض السكري فهي دولة بنين الواقعة في غرب إفريقيا، حيث يعاني 1% فقط من السكان من هذه الحالة.

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ما هو مرض السكري؟

ومرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على كيفية تحويل الجسم للطعام إلى طاقة.

ويقوم الجسم – عادة – بتقسيم الطعام إلى جلوكوز، وهو نوع من السكر.

ثم يقوم بإطلاقه في مجرى الدم، مما يزيد من نسبة السكر في الدم، ويحفز البنكرياس على إفراز الأنسولين.

ومرض السكري، لا ينتج الجسم فيه كمية كافية من الأنسولين، مما يؤدي إلى بقاء الكثير من السكر في الدم في مجرى الدم.

وفي عام 2021، سجلت 537 مليون إصابة بين البالغين في جميع أنحاء العالم، بمعدل زيادة بنسبة 16% (74 مليون) عن عام 2019.

ويعاني أكثر من 90% من مرضى السكري من النوع الثاني، والذي يتطور نتيجة السمنة وسوء التغذية وأنماط الحياة التي تتسم بقلة الحركة والتاريخ العائلي.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد كان مرض السكري أكبر سبب للوفاة في عام 2019، حيث أودى بحياة 1.5 مليون شخص.