لهذا السبب.. الجيش السوداني يؤكد أن تمديد الهدنة لن يكون له معنى

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش السوداني، أنه يرى أن تمديد الهدنة مع الدعم السريع لن يكون له معنى بسبب الخروقات المستمرة.

وأكد أن الموافقة على تمديد الهدنة كانت لتسهيل انسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات المتمردين.

الجيش يطالب بإخراج قوات الدعم من المستشفيات

وطالب الجيش السوداني، بإخراج قوات الدعم السريع من المستشفيات والمرافق العامة للحفاظ على مقدرات الدولة وحياة المدنيين.

فيما أبلغ وفد الجيش السوداني، الوساطة في جدة بتعليق أي اجتماعات حاليًا، وذلك وسط اشتباكات وسط وشمالي الخرطوم وإطلاق نار كثيف جنوب شرقي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

من ناحيته، اتهم الدعم السريع، الجيش السوداني بتعمد تعطيل الهدنة باستمرار القصف الجوي، مؤكدًا التزامه بمفاوضات جدة بعد تعليق الجيش السوداني مشاركته فيها.

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الجيش السوداني يسيطر على كل المناطق

وخلال تفقده قوات الجيش كشف قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، أن الجيش السوداني يسيطر على كل المناطق العسكرية، وأنه لم يستخدم القوة المميتة أو المفرطة حتى الآن.

وأضاف أن الجيش سيقاتل حتى آخر جندي كي يعيش البلد في أمان وسلام، مؤكدًا أن القوات المسلحة لم تستخدم قوتها المميتة بعد لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصع العدو لصوت العقل.

في الوقت نفسه، أعلن برنامج الأغذية العالمي في السودان، أنه فقد 17 ألف طن متري من المساعدات الغذائية بسبب النهب منذ بدء القتال.

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وضع الأطفال في السودان أصبح كارثيًا

وأشارت منظمة اليونيسف، إلى أن وضع الأطفال في السودان وصل إلى “مستويات كارثية” بسبب الصراع، مؤكدة أن أكثر من 620 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في السودان ونصفهم يواجه خطر الموت.