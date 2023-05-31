تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

قال المهتم في علوم الفضاء، عبد اللطيف الملحم، إن هناك أكثر من 10 تجارب في رحلة ‎نحو الفضاء، من أهمها تطوير الخيوط الطبية، والاستمطار، واكتشاف علاج خلايا السرطان.

كشفت وزارة التعليم عن خطوات التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين، بالتزامن مع بدء تلقي طلبات النقل اليوم الأربعاء.

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية السابعة عشر من متوسطة إلى غزيرة، على مختلف مناطق المملكة.

قالت وزارة الموارد البشرية، إن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على استحقاق الضمان الاجتماعي.

تفاعلت هيئة الزكاة والضريبة مع سؤال أحد المغردين بشأن أنواع الأدوية التي يمكن جلبها من الخارج.

لتطوير مهارات الطلاب، اعتمدت وزارة التعليم تدريس كتاب “علوم الأرض والفضاء” كجزء من المناهج الدراسية في نظام الطرق الثانوية ابتداءً من العام الدراسي القادم 1445 هـ.

اشترط حساب المواطن على المستفيدين المالكين لسجل تجاري الإفصاح عن ذلك في البيانات الخاصة ببرنامج الدعم.

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