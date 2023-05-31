أخبار السعودية.. فوائد رحلة “ريانة” و”القرني” وخطوات النقل الداخلي للمعلمين وأمطار على 11 منطقة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
مختص في علوم الفضاء: 10 فوائد للمملكة من رحلة “ريانة” و”القرني” (فيديو)
قال المهتم في علوم الفضاء، عبد اللطيف الملحم، إن هناك أكثر من 10 تجارب في رحلة نحو الفضاء، من أهمها تطوير الخيوط الطبية، والاستمطار، واكتشاف علاج خلايا السرطان.
مع بدء التقديم اليوم.. “التعليم” توضح خطوات النقل الداخلي للمعلمين
كشفت وزارة التعليم عن خطوات التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين، بالتزامن مع بدء تلقي طلبات النقل اليوم الأربعاء.
من اليوم وحتى الغد.. توقعات بأمطار غزيرة ورياح مغبرة على 11 منطقة
توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية السابعة عشر من متوسطة إلى غزيرة، على مختلف مناطق المملكة.
الموارد البشرية توضح حقيقة تأثر معاش الضمان الاجتماعي بوثيقة العمل الحر
قالت وزارة الموارد البشرية، إن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على استحقاق الضمان الاجتماعي.
تنبيه مهم من “الزكاة والضريبة” بشأن محاولة إدخال هذه الأدوية داخل البلاد
تفاعلت هيئة الزكاة والضريبة مع سؤال أحد المغردين بشأن أنواع الأدوية التي يمكن جلبها من الخارج.
في العام الدراسي الجديد.. “التعليم” تقرر كتاب “علوم الأرض والفضاء” للثانوية
لتطوير مهارات الطلاب، اعتمدت وزارة التعليم تدريس كتاب “علوم الأرض والفضاء” كجزء من المناهج الدراسية في نظام الطرق الثانوية ابتداءً من العام الدراسي القادم 1445 هـ.
حتى لا ينقطع عنك الدعم.. توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص الزوجة
اشترط حساب المواطن على المستفيدين المالكين لسجل تجاري الإفصاح عن ذلك في البيانات الخاصة ببرنامج الدعم.
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