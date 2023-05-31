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الإحصاء: 49% ارتفاعًا في الصادرات السلعية خلال 2022
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الإحصاء: 49% ارتفاعًا في الصادرات السلعية خلال 2022

الإحصاء: 49% ارتفاعًا في الصادرات السلعية خلال 2022

الإحصاء: 49% ارتفاعًا في الصادرات السلعية خلال 2022
١٢:٤٨:٥٤ م، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجّلت الصادرات السلعية ارتفاعًا في العام الماضي 2022، إلى 1.54 مليار، بنسبة 48.9% مقارنة بالعام 2021م.

وفي أحدث بياناتها، اليوم الأربعاء، قالت الهيئة العامة للإحصاء إن هذا الارتفاع تحقق نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 468.2 مليار بنسبة 61.8%.

وأضافت: بلغت القيمة أكثر من 1.2 مليار ريال، مقابل 758 مليار ريال في عام 2021م.

وأشارت إلى أن نسبة الصادرات البترولية قد ارتفعت من مجموع الصادرات الكلي من 73.2% في عام 2021م إلى 79.5% في عام 2022م.

الصادرات السلعية في مارس 

وفي مارس الماضي، تراجعت الصادرات السلعية بنسبة 25.3% إلى 106.1 مليار ريال،

مقابل 142 مليار ريال في نفس الفترة العام السابق 2022، وذلك نتيجة لانخفاض بنسبة 26.5% في الصادرات البترولية بمقدار 30 مليار ريال.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن التراجع في الصادرات البترولية بلغت نسبته 26.5%، إذ سجلت قيمتها 83.1 مليار ريال، مقابل 113 مليار في مارس 2022.

وأشارت إلى أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي تراجعت من 79.6% في شهر مارس 2022، إلى 78.3% في شهر مارس الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية في مارس الماضي، مقارنة بفبراير السابق له، بمقدار 4.4 مليار ريال، وبنسبة 4.4%

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أخبار السعودية السعودية الصادرات الصادرات السلعية المملكة

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