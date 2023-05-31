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لا تتردد في حذفه.. تطبيق على “أندرويد” يتجسس على هاتفك ويسرق صورك

لا تتردد في حذفه.. تطبيق على “أندرويد” يتجسس على هاتفك ويسرق صورك

لا تتردد في حذفه.. تطبيق على “أندرويد” يتجسس على هاتفك ويسرق صورك
١١:٣٨:٣٨ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبراء في الأمن السيبراني من تطبيق يتم استخدامه بكثرة على هواتف “أندرويد” والذي يهدد بانتهاك الخصوصية.

ويتعلق الأمر بتطبيق “iRecorder” المستخدم لتسجيل الشاشة، فيما حذر الخبراء من استخدامه بسبب “سرقة ماهرة للملفات والصور”.

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التطبيق يستخدم ميكروفون الهاتف كل 15 دقيقة

ويستخدم التطبيق ميكروفون الهاتف كل 15 دقيقة، لأهداف غير معروفة، وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

قال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي: “من المثير للاهتمام أن التطبيق اجتاز الاختبارات الأولية للوصول إلى متجر جوجل بلاي، لكن التحديث هو الذي حمل النشاط الضار”.

وعلى الرغم من إزالة التطبيق من “جوجل بلاي” إلا أنه يٌنصح بإزالة تثبيته من الهاتف نهائيًا.

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الكلمات الدلالية:
الأمن السيبراني انتهاك الخصوصية تطبيق iRecorder هواتف أندرويد

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