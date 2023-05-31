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بيان مهم من “إنجاد” بشأن انقلاب مركبة في خميس مشيط
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بيان مهم من “إنجاد” بشأن انقلاب مركبة في خميس مشيط

بيان مهم من “إنجاد” بشأن انقلاب مركبة في خميس مشيط

بيان مهم من “إنجاد” بشأن انقلاب مركبة في خميس مشيط
١١:٣٣:٢٢ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ أن عددًا من أعضائه تمكنوا من تعديل مركبة بعد انقلابها في ‎خميس مشيط التابعة لمنطقة ‎عسير .

وقال الفريق عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: تلقى الفريق بلاغًا نوعيًا قام به أعضاء ‎#فريق_إنجاد بكل احترافية وبأقل الأضرار ولله الحمد.

مفقود بالقريات

وأعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن تحرك بعض أعضاء الفريق للبحث عن مفقود بالقرب من القريات.

وقال الفريق على حسابه الرسمي بتويتر: تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من ‎القريات التابعة لمنطقة ‎الجوف.

وأضاف: نسأل الله السلامة للمفقود، وأن يحفظ الأعضاء المشاركين.

شاحنة معلقة في الرمال

في وقت سابق، أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عن تمكنه من سحب شاحنة بعدما علقت في الرمال لعدة ساعات في قيصومة فيحان التابعة للحدود الشمالية.

وقال الفريق في بيان على صفحته الشخصية، إنه تلقى بلاغًا بشأن الحافلة وتعامل معه بكل احترافية وسرعة وبدون أضرار.

اقرأ أيضًا:

بعدما علقت بالرمال لساعات.. “إنجاد” ينقذ شاحنة في قيصومة فيحان

 

https://twitter.com/enjad911/status/1663809153041612800?s=19

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أخبار السعودية أخبار السعودية الآن إنجاد السعودية المملكة فريق إنجاد

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