الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
منها الرياض.. “إنفاذ” يستعرض 153 عقارًا للبيع والتصفية في 12 منطقة
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منها الرياض.. “إنفاذ” يستعرض 153 عقارًا للبيع والتصفية في 12 منطقة

منها الرياض.. “إنفاذ” يستعرض 153 عقارًا للبيع والتصفية في 12 منطقة

منها الرياض.. “إنفاذ” يستعرض 153 عقارًا للبيع والتصفية في 12 منطقة
١١:٢٦:٥٣ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، اليوم الأربعاء، عن إقامة 15 مزادًا علنيًا، وذلك في الفترة ما بين 1 إلى 4 يونيو 2023م.

وأوضح أن المزادات تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 153 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي.

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المزادات تقع في 12 منطقة مختلفة في المملكة

وأضاف أن المزادات تقع في 12 منطقة مختلفة في المملكة، وتبدأ بـ:

– عقارين بمنطقة القصيم في مزاد الوادي الإلكتروني.

– و23 عقارًا في المنطقة الشرقية في مزادين سيرين وبوابة الشرقية الإلكتروني.

–  و17 عقارًا بالمدينة المنورة في مزادين ثمار المدينة ودار الهجرة الإلكتروني.

– و28 عقارًا في منطقة الرياض من خلال مزادين روائع وسط المملكة والهمم الإلكتروني.

–  و67 عقارًا في منطقة مكة المكرمة تشمل جدة والطائف وبحرة من خلال 5 مزادات تبدأ بمزاد الملتقى والإيمان وجار السحاب ووتد ووجهات الإلكتروني.

– و3 عقارات بمنطقة تبوك في مزاد درة تبوك الإلكتروني.

– و9 عقارات في كل من حائل وبقعاء ورفحاء وسكاكا في واحات الشمال الإلكتروني.

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يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.

 ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص.

ويشرف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد.

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