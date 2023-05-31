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العظمى 42.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة بأنحاء المملكة
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العظمى 42.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة بأنحاء المملكة

العظمى 42.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة بأنحاء المملكة

العظمى 42.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة بأنحاء المملكة
١٠:٥٩:٥١ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 42 درجة في الأحساء.

وسجل 41 درجة في مكة المكرمة، و40 درجة في الدمام والصمان وحفر الباطن والدهناء و39 درجة في شرورة.

كما سجل 38 درجة في المدينة المنورة و37 في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف وأبها 15 درجة مئوية.

الباحة 16 والقريات 17  والطائف 18 درجة مئوية.

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أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد وضباب على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

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سماء غائمة وسحب ممطرة ورياح نشطة

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المدينة والقصيم وحائل والرياض والشرقية.

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