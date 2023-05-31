تعليق الدراسة الحضورية المسائية اليوم بجامعة الطائف

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أعلنت جامعة الطائف عن تعليق الدراسة الحضورية المسائية، اليوم الأربعاء، بسبب الأحوال الجوية.

وقالت الجامعة في حسابها عبر موقع “تويتر”: حرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد..

تعلن #جامعة_الطائف عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الأربعاء 31 مايو 2023، عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد” في #جامعة_الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى”.

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وكانت إدارة تعليم الطائف أعلنت تحويل الدراسة عن بعد أمس الثلاثاء للمدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر

وأوضحت في بيان: “أن ذلك يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس”.

وأضافت أنه تقرر أن تكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

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